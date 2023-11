Hornets beenden Siegesserie der Celtics

Die Charlotte Hornets haben in einem Overtime-Krimi am Montag gegen die Boston Celtics einen 121:118-Heimerfolg in der National Basketball Association (NBA) eingefahren.

Dadurch beendeten die Gastgeber eine Celtics-Serie von sechs Siegen in Folge und waren selbst nach zuletzt vier Niederlagen wieder einmal siegreich. Matchwinner war Miles Bridges mit einem Dreipunkter 6,1 Sekunden vor Ende der Verlängerung. Über den fünften Sieg en suite jubelten die Milwaukee Bucks.

Beim 142:129 bei den Washington Wizards brachten es die Gäste auf ihre bisher beste Offensivausbeute. Herausragend war Giannis Antetokounmpo mit 42 Punkten.

(APA)

Bild: Imago