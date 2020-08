Horror-Crash überschattet KTM-Siege in Spielberg

Ein schlimmer Crash von Moto2-Pilot Hafizh Syahrin hat die beiden KTM-Siege in der Moto2 und Moto3 in Spielberg überschattet.

Der Malaysier Syahrin, im Vorjahr MotoGP-Werksfahrer bei KTM, war bei voller Geschwindigkeit in ein am Boden liegendes Motorrad gekracht und wurde daraufhin meterweit über den Asphalt geschleudert.

Syahrin erlitt nach ersten Meldungen zwar mehrere schwer Prellungen vor allem an der Hüfte, aber offenbar keine wesentlichen Frakturen.

Dennoch wurde der Fahrer zur genaueren Untersuchung auch noch in ein Krankenhaus gebracht.

Das Rennen, das nach einer längeren Unterbrechung fortgesetzt wurde, gewann der Spanier Jorge Martin (KTM) vor Valentino Rossis Halbbruder Luca Marini.

KTM-Sieg auch in Moto3-Klasse

Der Spanier Albert Arenas (KTM) hat das Moto3-Rennen beim Grand Prix von Österreich gewonnen und mit seinem dritten Saisonsieg die WM-Führung in der kleinsten Klasse ausgebaut.

Der Österreicher Maximilian Kofler konnte im ersten Rennen des Tages auf dem Red Bull Ring nur einen Platz gut machen und wurde als 25. gewertet. WM-Punkte gingen sich damit für den Oberösterreicher erneut klar nicht aus.

Nächster Horror-Crash in Moto GP

Nach der Moto2 ist beim Grand Prix von Österreich auch die MotGP nach einem Horror-Crash früh unterbrochen worden.

Franco Morbidelli und Johann Zarco fuhren in Spielberg bei der Anfahrt auf Kurve 3 ineinander, ihre dann durch die Luft fliegenden Motorräder trafen nur dank viel Glück keine anderen Fahrer. Morbidelli wurde von der Unfallstrecke getragen, stieg dann aber selbst in den Krankenwagen.

Sieg geht an Dovizioso

Das MotoGP-Rennen um den Grand Prix von Österreich bleibt fest in der Hand von Ducati. Die italienische Marke kam am Sonntag dank Andrea Dovizioso zum bereits fünften Erfolg in Spielberg in Serie. Der Italiener feierte vor Joan Mir (Spanien/Suzuki) den dritten Sieg nach 2017 und 2019 und machte viel Boden auf Spitzenreiter Fabio Quartararo gut.

Das KTM-Team kam eine Woche nach dem Premierenerfolg auf den vierten Rang, den der Brünn-Gewinner Brad Binder (Südafrika) einfuhr. Der Spanier Pol Espargaro hatte mit einer KTM das Rennen angeführt, als es nach einem böse aussehenden Sturz von Johann Zarco (Frankreich) und Franco Morbidelli (Italien) abgebrochen wurde.

Nach dem Neustart für die letzten 20 Runden fiel der Spanier von Position drei zurück und schied schließlich nach einem Sturz mit seinem Markenkollegen Manuel Oliveira (Portugal) aus. Maverick Vinales (Spanien) und Valentino Rossi (Italien) hatten großes Glück, als das Motorrad von Zarco sie nur knapp verfehlte. Alle Piloten blieben unverletzt.

(APA/ Red.)

Bild: Twitter Moto GP