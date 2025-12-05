Horror-Sturz in Beaver Creek: Aznoh erlitt schwere Knieverletzung

Der am Donnerstag in der Weltcup-Abfahrt von Beaver Creek mit hoher Geschwindigkeit in das Fangnetz gestürzte Slowene Rok Aznoh hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Der 23-jährige Ex-Juniorenweltmeister erlitt laut Medienberichten einen Kreuzbandriss und eine Meniskusverletzung. Zunächst befürchtete schwere Kopfverletzungen blieben demnach aus. Gröbere Verletzungen befürchtete man, da er in einer Hochgeschwindigkeitspassage ins Sicherheitsnetz krachte und dabei seinen Helm verlor.

(APA/Red.).

Beitragsbild: GEPA.