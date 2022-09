Horrorfoul: Schubert bei Sieg von St. Gallen schwer verletzt

Der österreichische Mittelstürmer Fabian Schubert hat sich beim Sieg des FC St. Gallen über die Young Boys aus Bern schwer am Bein verletzt. Wie der Verein bestätigt, hat sich der 28-Jährige einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Unterschenkel zugezogen.

Schubert wurde bereits operiert und wird für mindestens sechs Monate ausfallen. Schubert selbst meldete sich bereits via Instagram zu Wort: „Herzlichen Dank für die zahlreichen Genesungswünsche. Ich bin überwältigt von so vielen lieben Nachrichten.“ Der 28-Jährige wechselte im Sommer 2021 vom Zweitligisten Blau-Weiß Linz nach St. Gallen. In der aktuellen Saison hielt der Stürmer bei acht Pflichtspieleinsätzen in der Schweizer Liga und im Pokal. Dabei gelangen ihm vier Tore und ein Assist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fabian Schubert (@schubii2908)

Video: Schwere Verletzung von Fabian Schubert

Bild: Imago