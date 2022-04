Horst Leitner: „Das erste Mal, dass ich so richtig zufrieden war mit der Leistung“

Tobias Schrittwieser über die Mannschaft seit Mike Coffin weg ist: „Die Teamchemie ist einfach viel besser geworden“

Wien, 6. April 2022 – Die Kapfenberg Bull verlieren gegen die Unger Steel Oberwart Gunners mit 78:83. Die Stimmen zur Partie der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky Sport Austria.



Kapfenberg Bulls – Unger Steel Oberwart Gunners, 78:83 (38:43)



Michael Schrittwieser (Head Coach Kafpenberger Bulls):

…vor dem Spiel, ob der Spielstil schon seinen Vorstellungen entspricht: „Offensiv, ja. Defensiv sind wir aber meilenweit davon entfernt, wo wir hinwollen.“



Tobias Schrittwieser (Kapfenberg Bulls):

…was heute gefehlt hat: „Energie, ganz klar. Wir haben von Anfang an die Energie nicht so bringen können, wie am Ende jetzt. Dann verliert man solche Spiele.“



…über seine Form: „Man muss halt werfen, um zu treffen. Das habe ich heute gemacht und Gott sei Dank ist es auch reingegangen. Das passt auch so.“



…was sich in der Mannschaft verändert hat, seitdem sein Vater übernommen hat: „Wir spielen alle jetzt ein bisschen mehr zusammen. Abseits vom Platz machen wir auch viel mehr zusammen. Die Teamchemie ist einfach viel besser geworden.“



Gernot Mach (Präsident Kapfenberg Bulls)

…über die aktuelle Situation mit Mike Coffin: „Wir sind mit dem Mike im Gespräch. Die Gespräche laufen wunderbar. Sobald wir näheres wissen und einen Vertrag unterschrieben haben – wir hoffen natürlich, dass der Mike bei uns bleibt, ganz klar – dann bekommen Sie Bescheid.“



…welche Funktionen Mike Coffin übernehmen wird: „Er wird eine tolle Position bekommen. In einem organisatorischen Bereich.“



…ober noch aktiv auf der Trainerbank fungieren wird: „Schau ma mal.“



…über das Verhältnis zwischen den Bulls und Mike Coffin: „Wir haben tolles Verhältnis zum Mike. Der Mike ist und bleibt ein Steirerbua. Er gehört zu den Kapfenberger. Ich gehe auch davon aus, dass er in Kapfenberg bleiben wird.“



Horst Leitner (Head Coach Oberwart Gunners):

…was heute besser laufen hätte können: „Wir hätten noch schärfer sein können in manchen Sequenzen. Aber im Großen und Ganzen war das, das erste Mal, dass ich so richtig zufrieden war. So wie wir aufgetreten sind, wie wir mit den Ups and Downs umgegangen sind und die Leistung der einzelnen Spieler war heute das erste Mal so, wie wir uns das vorstellen. Der Präsident würde jetzt wieder sagen, das ist Gunners Basketball. Er wird endlich mal wieder zufrieden sein mit uns und das zurecht.“



…über den Stellenwert des Sieges: „Schwer zu sagen. Für uns war es jetzt wichtig, dass wir diesen Schritt gemacht haben. In Wien wurde es uns verweigert, in Gmunden haben wir es hergeschenkt und heute haben wir es nach Hause gespielt. Von dem her, ist es extrem wichtig, weil es die innerliche Bestätigung war, für das, was wir in den letzten drei Spielen zusammengebracht haben.“



…über die Leistung von Rickman: „Wenn er immer so spielen würde, dann würden wir darüber diskutieren, ob er zu den besten Big Mans der Liga zählt. Er hat das bis jetzt noch nicht so oft geschafft, aber im April beginnen ja erst die wichtigen Spiele. Bis dorthin, ist das ja alles nur Vorbereitung.“



…ob man die Playoff-Form schon erreicht hat: „Wir müssen das noch in den nächsten zwei bis drei Spielen bestätigen. Es ist notwendig, dass wir nach Wien fahren und in Wien gewinnen. Das brauchen wir für uns und Wien braucht das für sich, dass sie wissen, dass es weitergehen kann. Aber am Ende des Tages ist es jetzt erstmals Graz. In Graz haben wir noch eine Rechnung offen, von unserer Seite aus. Da haben wir von unserem Gameplan genau gar nichts auf die Reihe bekommen.“



Emondre Rickman (Oberwart Gunners):

…über den Sieg: „Der Schlüssel für uns war, dass wir den Plan von unserem Trainer befolgt haben. Er bereitet sich auf jedes Spiel enorm vor, ich glaube dabei verliert er sogar ein bisschen Schlaf. Aber wir befolgen seinen Plan und das funktioniert.“



…über seine Leistung: „Es ist schön, dass ich so eine Leistung abrufen konnte. Aber das Beste ist, dass ich meinem Team somit geholfen habe einen Sieg zu holen.“



Renato Poljak (Oberwart Gunners):

…in der Halbzeitpause über die Partie: „Wir haben jetzt viel besser das Spacing attackiert. Wir sind nicht wie verwirrte Tiere herumgelaufen, sondern haben gewusst, wo wir hinlaufen müssen. Bis jetzt haben wir es sehr gut exekutiert.“

Artikelbild: GEPA