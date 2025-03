WAC feiert souveränen Auswärtssieg in Hartberg

Der WAC steht erstmals seit 2022 wieder in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga. Die Wolfsberger gewannen beim TSV Hartberg mit 3:0 (1:0) und sind zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs nicht mehr aus den Top sechs zu verdrängen. Hartberg ist heuer auch nach vier Spielen noch ohne Sieg und hat im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe nur noch Außenseiterchancen.

Der WAC setzte dank eines herrlichen Treffers von Dejan Zukic (16.), eines Elfmeters von Thierno Ballo (77.) und eines Tors von Thomas Sabitzer in der Nachspielzeit (95.) seine Erfolgsserie fort. Die Elf von Didi Kühbauer hält bei sechs Siegen und einem Remis aus den jüngsten sieben Spielen und festigte Rang drei in der Tabelle.

Die Kärntner waren vom Anpfiff weg die gefährlichere Mannschaft. Ein Treffer von Ballo wurde nach VAR-Check wegen Abseits aberkannt (9.), der zweite Abschluss zählte. Zukic nahm eine Ullmann-Flanke direkt und donnerte den Ball zu seinem siebenten Saisontor unter die Latte (16.). Ballo hatte wenig später die Riesenmöglichkeit auf das zweite Tor, er schoss unbedrängt und aus kurzer Distanz aber zu zentral (23.).

Hartberg fand danach besser ins Spiel, versuchte es häufig mittels Flanken, gegen die großen WAC-Verteidiger aber ohne Erfolg. Die aussichtsreicheren Offensivaktionen setzten weiter die Gäste. Angelo Gattermayer vertändelte zunächst im Konter und scheiterte danach alleine vor Raphael Sallinger am TSV-Torhüter (43.).

Hartberg’s Offensive nicht vorhanden

Hartberg machte nach der Pause das Spiel, schaffte es aber kaum, die WAC-Defensive in Verlegenheit zu bringen. Nach gut einer Stunde kam Dominik Prokop etwas glücklich in guter Position zum Ball, jagte den aber weit über das Tor. Auf der Gegenseite vergaben Ballo (66.) und Zukic (69.), ehe Ballo per Elfmeter auf 2:0 stellte. Der Stürmer war von Mateo Karamatic im Strafraum gelegt worden und hatte nach VAR-Check den Strafstoß zugesprochen bekommen, den er souverän verwandelte. In der 87. Minute wurde ein zweites WAC-Tor nach VAR-Check aberkannt, so fixierte Sabitzer den Endstand.

Hartberg hält nach vier Spielen bei nur einem erzielten Tor, liegt weiter zwei Punkte hinter Rang sechs und kann am Sonntag bei Erfolgen der Linzer Clubs LASK und Blau-Weiß weiter zurückfallen.

Die Tore im VIDEO

0:1 – Zukic (16.)

0:2 – Thierno Ballo (77.)

0:3 – Thomas Sabitzer (90+5.)

(APA) / Bild: GEPA