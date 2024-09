Hütter holt mit Monaco Heimsieg gegen Le Havre

Die AS Monaco hat den Schwung aus der Champions League in die nationale Meisterschaft mitgenommen.

Drei Tage nach dem Erfolg gegen den FC Barcelona setzte sich die von Adi Hütter trainierte Truppe am Sonntag in der fünften Runde der französischen Ligue 1 zuhause gegen Le Havre mit 3:1 durch. In der Tabelle liegen die weiter ungeschlagenen Monegassen punktgleich mit Leader Paris Saint-Germain auf Rang zwei.

Jordan Teze brachte Monaco nach Vorarbeit des Ex-Salzburgers Takumi Minamino früh in Führung (9.). Nach dem Ausgleich durch Daler Kuzyayev (30.) fixierten der eingewechselte Eliesse Ben Seghir (66.) und Folarin Balogun (70.) den vierten Saisonsieg.

(APA)

Bild: Imago