Hütter mit Monaco nach Heimsieg über Rennes wieder Dritter

AS Monaco hat in der französischen Fußball-Meisterschaft Rang drei zurückgeholt. Die Truppe von Trainer Adi Hütter besiegte am Sonntag im Ligue-1-Heimspiel Stade Rennes mit 1:0.

Maghnes Akliouche sicherte den Monegassen mit seinem Treffer in der 25. Minute drei Punkte. Beide Teams beendeten die Partie nach Platzverweisen für Thilo Kehrer (Gelb-Rot/64.) bzw. Martin Terrier (Rot/46.) zu zehnt.

Monaco zog mit nun 52 Zählern an Lille (49) vorbei und liegt einen Punkt hinter dem Überraschungs-Zweiten Stade Brest, der Metz mit 4:3 besiegte. Meister und Tabellenführer Paris Saint-Germain hält nach 28 Runden bei 63 Punkten.

(APA) / Artikelbild: Imago