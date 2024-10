Hütter & Monaco erleiden erste Liga-Niederlage in Unterzahl

Trainer Adi Hütter & Monaco haben sich am Sonntag erstmals in dieser Saison in der Ligue 1 geschlagen geben müssen.

Die Monegassen verloren in Nizza mit 1:2 (1:1) und könnten drei Punkte hinter Tabellenführer Paris Saint-Germain zurückfallen. Der Titelverteidiger gastiert am späten Abend (20:45 Uhr) im Spitzenspiel beim Tabellendritten Olympique Marseille.

Hütter & Monaco trotz Führung geschlagen

Breel Embolo brachte die Mannschaft des Vorarlbergers in der 39. Minute in Führung, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kippte die Partie aber. Zunächst gelang Evann Guessand (45.+1) der Ausgleich, kurz darauf wurde Monaco-Verteidiger Vanderson mit Gelb-Rot ausgeschlossen (45.+4). In Überzahl gelang Gaetan Laborde der Siegestreffer (71.).

Für Hütter und AS Monaco ging davor der dritte CL-Spieltag wieder erfolgreich zu Ende. Die Monegassen feierten einen 5:1-Heimsieg gegen Roter Stern Belgrad und blieben auch im dritten Spiel weiter ohne Niederlage.

HIGHLIGHTS | AS Monaco – Roter Stern Belgrad | 3. Spieltag

9. Spieltag

Freitag, 25. Oktober 2024:

Stade Rennes – Le Havre AC 1:0 (0:0)

Samstag, 26. Oktober 2024:

SCO Angers – AS Saint-Etienne 4:2 (2:1)

Stade Reims – Stade Brest 1:2 (1:2)

RC Lens – OSC Lille 0:2 (0:0)

Sonntag, 27. Oktober 2024:

Olympique Lyon – AJ Auxerre 2:2 (1:0)

HSC Montpellier – FC Toulouse 0:3 (0:3)

OGC Nizza – AS Monaco 2:1 (1:1)

Racing Straßburg – FC Nantes 3:1 (1:0)

Olympique Marseille – Paris Saint-Germain (20.45)

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.