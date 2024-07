Hütter über das ÖFB-Team: „Die Erwartungshaltung ist in Österreich immer gleich sehr hoch“

Unter der Leitung von Adi Hütter hat die AS Monaco die Rückkehr in die Champions League geschafft. Aktuell weilt der 54-jährige Trainer im Trainingslager in Windischgarsten, wo der französische Vizemeister sich auf die kommende Saison vorbereitet und am Samstag ein Testspiel gegen Sturm Graz bestreitet.

Hütter verbindet eine langjährige Beziehung mit Windischgarsten, wo er bereits mit seiner vierten Mannschaft trainiert. „Es ist die vierte Mannschaft, mit der ich hier bin. Es verbindet mich eine Freundschaft mit der Hotelfamilie hier und es passt hier alles mit Hotel, der Nähe zum Trainingsplatz, der schönen Gegend, den Zimmern und dem Essen,“ erklärte Hütter im Interview mit der „APA“. Er fügte hinzu: „Nach der Vorbereitung beim Dilly habe ich mit meinen Mannschaften immer eine gute Saison gespielt.“

Die österreichische Bundesliga

Die österreichische Bundesliga wird immer spannender, besonders nach dem Erfolg von Sturm Graz. Hütter kommentierte: „Es war kurzfristig sicher eine Wachablöse, aber Salzburg will sicher zurückschlagen. Auch der LASK war ja schon einmal sehr knapp dran. Das tut dem österreichischen Fußball sicher gut.“

Höhepunkt der Karriere

Ein Höhepunkt seiner bisherigen Karriere bei AS Monaco war das Erreichen der Champions League. „Das habe ich nicht erwartet. Was da in Montpellier passiert ist, da hatten wir fix die Champions League erreicht. Da haben mich alle in die Luft geschmissen. Bilder sagen oft mehr als tausend Worte. Wir haben alle sehr viel investiert und viel zurückbekommen, das hat mir sehr viel gegeben,“ erinnerte sich Hütter.

Erkenntnisse aus der EM

Hütter betonte die Bedeutung von attraktivem Fußball und zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung des spanischen Nationalteams: „Das Schöne ist, dass die beste Mannschaft gewonnen hat. Diejenige, die den schönsten Fußball gespielt hat. Ich orientiere mich sehr am spanischen Nationalteam. Die spielen einfach einen tollen und modernen Fußball.“

Zur Leistung Österreichs bei der EM sagte er: „Wir haben uns richtig gut präsentiert, vielleicht aber mit ein wenig weniger individueller Qualität. Aber die Erwartungshaltung ist in Österreich immer gleich sehr hoch.“

Die Champions League

Mit AS Monaco in der Champions League zu spielen, ist für Hütter ein bedeutendes Ziel: „Im Clubfußball ist es das Größte, was es gibt. Das Schöne ist, dass wir es uns erarbeitet haben, in der Champions League zu spielen. Darauf freue ich mich sehr.“ Er erinnerte sich auch an seine bisherigen Versuche mit anderen Vereinen, die Champions League zu erreichen, und hob die Bedeutung dieses Erfolgs für seine Karriere hervor.

Hütter: „Wir dürfen sehr stolz auf uns sein“

Hütter erkennt die wachsende Bedeutung österreichischer Trainer im internationalen Fußball an: „Oliver Glasner hat das nach mir in Frankfurt mit dem Europa-League-Sieg vollendet und macht einen Top-Job in England. Ralph Hasenhüttl hat das in England auch gemacht und auch jetzt in Deutschland. Wir sind irgendwo die Aushängeschilder für die nächste Generation. Wir dürfen sehr stolz auf uns sein.“

(Red./APA)/Beitragsbild: Imago