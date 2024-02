Hütters Monaco gewinnt Cote-d’Azur-Derby in Nizza

Der AS Monaco hat am Sonntag ein kurzweiliges Cote-d’Azur-Derby in der 21. Runde der französischen Fußballmeisterschaft gewonnen.

Das Team von Trainer Adi Hütter siegte im benachbarten Nizza bei OGC mit 3:2. Der Schweizer Denis Zakaria schnürte für die Monegassen einen Doppelpack (16., 50.), Alexander Golowin erzielte den Siegtreffer der Gäste (77.), die damit auf Rang drei vorrückten und mit 38 Punkten nur mehr einen Zähler hinter Nizza liegen. Es führt Meister PSG (50).

Für die Gastgeber waren Tore von Gaetan Laborde per Foulelfmeter (37.) und Evann Guessand (74.) am Ende zu wenig, zumal Nizza-Kapitän Dante wegen Foulspiels am Ex-Salzburger Takumi Minamino glatt mit Rot vom Platz flog (54.). Insgesamt gab es in der hitzigen wie farbenfrohen Partie neun Gelbe und eine Rote Karte.

(APA) / Artikelbild: Imago