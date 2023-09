Hütters Monaco verliert Derby gegen Nizza und Tabellenführung

Die AS Monaco hat am Freitagabend die Tabellenführung in der französischen Fußballmeisterschaft ausgerechnet an den Lokalrivalen OGC Nizza abgegeben.

Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter verlor das Cote-d’Azur-Derby daheim mit 0:1 (0:0) und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Nizza ist hingegen weiter ungeschlagen und rangiert mit zwölf Zählern ganz oben, ein Punkt vor den Monegassen.

Die Gastgeber vergaben gegen den Rivalen beste Gelegenheiten. Stürmer Folarin Balogun scheiterte zwei Mal vom Elfmeterpunkt am Gäste-Torhüter Marcin Bulka (12., 55.) und traf obendrein in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Kopf nur die Stange. Besser machte es auf der anderen Seite Jeremie Boga, der Nizza in der Nachspielzeit (91.) zum Auswärtssieg schoss.

(APA)/Bild: Imago