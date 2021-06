Humbert und Rublew im Finale von Halle

Ugo Humbert aus Frankreich und der Russe Andrej Rublew spielen um den Titel beim Rasentennisturnier im ostwestfälischen Halle. Humbert setzte sich im Halbfinale am Samstag gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) durch, Rublew bezwang den Georgier Nikolos Bassilaschwili 6:1, 3:6, 6:3.

Nach den Erfolgen in Antwerpen und Auckland 2020 ist es für den 22 Jahre alten Humbert das dritte Finale auf der ATP-Tour. Im Achtelfinale hatte er Alexander Zverev (Hamburg) in drei Sätzen geschlagen.

Auch Auger-Aliassime gelang ein großer Sieg in Halle: Der 20-Jährige bezwang den zehnmaligen Turniersieger Roger Federer (Schweiz). Nach dem Rasenturnier in der vergangenen Woche in Stuttgart, wo er im Endspiel gegen den Kroaten Marin Cilic verloren hatte, verpasste er jedoch die nächste Finalteilnahme.

Rublew (23), Nummer sieben der Weltrangliste, greift bereits nach seinem neunten Titel auf der ATP-Tour. 2020 hatte er fünfmal triumphiert, unter anderem auf Sand in Hamburg. In diesem Jahr ist es nach dem Turniersieg in Rotterdam und dem Finale beim Masters in Monte Carlo seine dritte Endspielteilnahme.

(SID)/Bild: GEPA