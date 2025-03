Hummels nach Rot: „Vielleicht größter Fehler meiner Karriere“

Mats Hummels hat nach seiner turbulenten Woche bei der AS Rom Einblicke in seine Gefühlswelt gegeben. „Ich bin nochmal in mich gegangen. Ich fürchte, es ist leider tatsächlich vielleicht der größte Fehler meiner Karriere gewesen“, sagte Hummels in seinem Podcast „Alleine ist schwer“ über seine frühe Rote Karte im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League bei Athletic Bilbao.

Er habe in seiner Laufbahn „in der Größenordnung etwa vier Fehler“ gemacht, „die ganz dumm sind, aber die sind für die Mannschaften oft gut ausgegangen“, beschrieb der 36-Jährige. Als Beispiel nannte er einen Bock gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League 2013: „Aber dann gewinnst du halt das Spiel 4:1, und er wiegt nicht so schwer. So hast du dein Team im Alleingang rausgekickt.“

Nach seinem Platzverweis in Bilbao nach zehn Minuten hatte die Roma mit 1:3 verloren und war ausgeschieden. „Das war wirklich furchtbar“, schilderte der Weltmeister von 2014: „In der Kabine zu hängen und das ganze Spiel zu hoffen, dass sie es irgendwie schaffen. Du weißt, jeder einzelne von denen muss jetzt mehr Meter machen, nur wegen dir. Nur wegen dir ist jeder da am leiden.“

Die Rote Karte für Hummels gegen Athletic Bilbao

Hummels: „In meinem Kopf keine Rote“

Die Tage nach dem Spiel, in denen er harsch von der italienischen Presse kritisiert wurde, seien „schon scheiße“ gewesen. Er habe sich die Szene noch einmal angeschaut und gab zu, im TV sehe das Ganze „sogar noch schlimmer aus, als es sich angefühlt hat. Weil es noch offensichtlicher ist, dass dieser Pass einfach nicht geht.“ Die Rückendeckung des Vereins habe ihm aber sehr geholfen, er habe von einem Team „selten so eine gute Reaktion auf so etwas erlebt“, sagte der Abwehrspieler.

Für die Rote Karte wegen eines Fouls nach eigenem Fehlpass zeigte Hummels zwar Verständnis, bezeichnete sie aber als „harte Entscheidung“: „In meinem Kopf war es keine Szene für eine Rote, weil es ein paar Meter in unserer Hälfte war. Ich war schon sehr überrascht, dass er Rot gezogen hat. Wenn er erst Gelb gibt, glaube ich nicht, dass der VAR auf Rot upgradet.“

