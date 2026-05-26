Hurricanes gewinnen Spiel drei bei Canadiens

Die Carolina Hurricanes haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL im Kampf um den Einzug in das Finale um den Stanley Cup den zweiten Sieg in Folge gefeiert.

Carolina setzte sich im dritten Spiel des Playoff-Halbfinals mit 3:2 nach Verlängerung bei den Montreal Canadiens durch und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 2:1. Das vierte Duell findet in der Nacht auf Donnerstag wieder in Kanada statt.

Matchwinner für die Hurricanes war der Russe Andrei Svechnikov, der in der 15. Minute der Verlängerung den Siegtreffer erzielte. Bereits in Spiel zwei hatte sich Carolina, das nach 2006 den zweiten Titel gewinnen will, mit 3:2 nach Overtime durchgesetzt. Rekordmeister Montreal konnte den Stanley Cup zuletzt vor 33 Jahren gewinnen – dies war zugleich der bislang letzte Triumph eines kanadischen Teams in der NHL.

In der Finalserie der Western Conference liegen die Vegas Golden Knights gegen Titelfavorit Colorado Avalanche mit 3:0 in Front. Spiel vier steht in der Nacht auf Mittwoch auf dem Programm.

(SID)

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