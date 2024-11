Hypo Tirol muss sich Allianz Mailand in CL geschlagen geben

Hypo Tirol hat im zweiten Gruppenphasen-Spiel der Volleyball-Champions-League die zweite Niederlage kassiert.

Österreichs Meister musste sich am Mittwoch vor eigenem Publikum Allianz Mailand mit 1:3 (-18,-23,21,-20) geschlagen geben. In ihrer nächsten Champions-League-Partie haben die Tiroler am 4. Dezember auswärts gegen die Mailänder Gelegenheit zur Revanche.

Hypo-Coach Lorenzo Tubertini war mit der Leistung seiner Schützlinge nicht unzufrieden. „Im zweiten Satz waren wir sehr nah dran, diesen für uns zu entscheiden, aber leider hat es nicht gereicht. Im dritten Satz haben wir dann unsere Qualität gezeigt und den Satz verdient gewonnen“, erklärte der Trainer.

