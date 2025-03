Volleyballmeister Hypo Tirol und der TSV Hartberg sind am Samstag mit Siegen in die „best of five“-Halfinalserie der AVL gestartet.

Die Tiroler setzten sich vor eigenem Publikum gegen UVC Graz mit 3:0 (15,17,16) durch, die Steirer landeten mit einem 3:1 (-20,23,23,23) über Aich/Dob ebenfalls einen Heimerfolg. Die nächsten Partien steigen am kommenden Mittwoch.

(APA) / Bild: GEPA