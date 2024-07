Ibrahimovic-Sohn erhält ersten Profivertrag bei Milan

Der Sohn des schwedischen Ex-Fußball-Stars Zlatan Ibrahimovic hat seinen ersten Profivertrag beim AC Milan unterschrieben.

Wie der Serie-A-Verein am Donnerstag mitteilte, wird der 17-jährige Maximilian Ibrahimovic kommende Saison für Milan Futuro in der dritten Liga (Serie C) spielen. Sein Vater hatte seine Spielerkarriere bei Milan im vergangenen Jahr beendet und ist nun Berater bei den „Rossoneri“. Maximilian schloss sich 2022 der U17-Mannschaft von Milan an.

(APA) / Bild: Imago