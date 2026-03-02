ICE-Liga gibt MVP des Grunddurchgangs bekannt
T.J. Brennan von Olimpija Ljubljana ist von Fachjournalisten zum wertvollsten Spieler (MVP) des Grunddurchgangs in der ICE-Eishockeyliga gewählt worden. Das gab die Liga am Montag bekannt.
Der US-Amerikaner folgt dem Kanadier John Hughes (VSV) nach und ist der erste Verteidiger in der Ligageschichte, der die „Ron Kennedy Trophy“ bekommt. Mit 53 Punkten ist Brennan heuer der drittbeste ICE-Scorer. Im Voting landete er mit 31 Stimmen vor Mathias From vom KAC (26).
Brennan ist erst der zweite Spieler eines Teams aus Ljubljana, der zum MVP gekürt wurde. Der erste war Hughes vor 14 Jahren.
(APA)/Bild: GEPA