ICE-Tabellenführer Graz feiert sechsten Saisonsieg

Die Graz 99ers sind in der ICE Hockey League nach ihrer ersten Saisonniederlage in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In der siebten Runde drehten die Grazer am Freitag die Heimpartie gegen die Innsbrucker Haie und feierten einen 3:2-Sieg. Der HCB Südtirol blieb dem Tabellenführer auf den Fersen und gewann bei Olimpija Ljubljana klar mit 5:2. Meister Salzburg verlor gegen den HC Pustertal 5:6 nach Penaltyschießen.

Der VSV bezwang die Pioneers Vorarlberg dank eines Vier-Tore-Schlussdrittels mit 5:3, während die Vienna Capitals Asiago mit 2:1 besiegten. Der KAC und die Black Wings Linz waren spielfrei. In der Tabelle liegt Graz weiter einen Punkt vor Bozen, Ljubljana fehlen fünf Punkte auf den Leader. Salzburg vergab die Chance, auf den dritten Platz zu springen.

Die Grazer mussten vor eigenem Publikum schon nach fünf Minuten eine bittere Pille schlucken. Ein Doppelschlag binnen 14 Sekunden durch Stefan Klassek und Corey Mackin brachte die Gäste mit 2:0 in Front. Die Mannschaft von Trainer Harry Lange zeigte sich aber aktiv und drängte auf den Anschlusstreffer.

Graz dreht Partie zur ICE-Tabellenführung

Den besorgte schließlich Ex-NHL-Profi Korbinian Holzer in der 22. Minute. Rok Tičar (37.) stellte kurz vor Ende des zweiten Drittels im Powerplay auf 2:2, ehe Trevor Gooch (44.) den Liga-Spitzenreiter in Führung brachte. Diese hatte bis zum Ende Bestand. Für die 99ers war es bereits der sechste Sieg im siebenten Saisonspiel.

Titelverteidiger Salzburg verpasste unterdessen den fünften Sieg und gab erstmals zu Hause Punkte ab. Nach einem Fehlstart mit 0:1-Rückstand schlug Troy Bourke (10.) schnell zurück, Luca Auer (17.) erzielte wenig später den Führungstreffer. Im Mittelabschnitt legte Bourke doppelt (26./30.) nach, dazu schrieb auch Dennis Robertson (34.) an. Pustertal ließ sich jedoch nicht abschütteln und kam im dritten Drittel zum 5:5-Ausgleich. Schon in der Verlängerung vergaben die Wölfe die Chance auf den Sieg, der aber durch den Penalty von Mikael Frycklund Realität wurde.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.