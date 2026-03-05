Igls bis in den Olympia-Winter 2030 fix im Kunstbahn-Kalender

Der Internationale Rodel-Verband (FIL) hat am Donnerstag erstmals einen Wettkampfkalender für die Kunstbahn-Rennen auf höchster Ebene für vier Jahre bis Olympia 2030 veröffentlicht. Innsbruck-Igls ist vom 1. bis 7. Februar 2027 als WM-Schauplatz eingeplant, danach sind dort Weltcupbewerbe vom 11. bis 13. Februar 2028, vom 1. bis 3. Dezember 2028 sowie vom 23. bis 25. November 2029 vorgesehen. Die Weltmeisterschaften 2028 und 2029 finden in Königssee und in Lake Placid statt.

Im auslaufenden Winter ist der Weltcup in dem um 30 Millionen Euro umgebauten Igls-Eiskanal im November wegen des Fehlens einer Homologierung zum Opfer gefallen. Nach Nachbesserungen soll es in der kommenden Saison aber passen.

(APA)

Beitragsbild: Imago