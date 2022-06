Ilsanker-Wechsel zu Serie-A-Absteiger fix

via

Der Wechsel von Österreichs Teamspieler Stefan Ilsanker zum italienischen Fußballclub Genoa CFC ist unter Dach und Fach.

Nach Angaben von Ilsankers Sportmanagement vom Donnerstag unterschrieb der 33-Jährige einen Zweijahresvertrag bei den Liguriern, die gerade in die Serie B abgestiegen sind. „Der Club will den sofortigen Wiederaufstieg und ich möchte helfen, dass dieser Traditionsverein wieder erfolgreichen Fußball in der Serie A spielt“, erklärte der Mittelfeldspieler.

Ilsankers Vertrag beim deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt, wo er seit 2020 kickte, läuft Ende Juni aus. Davor hatte der Ex-Salzburger bei RB Leipzig gespielt. Aus dieser Zeit kennt der 61-fache ÖFB-Teamspieler den deutschen Genoa-Trainer Alexander Blessin und Sportdirektor Johannes Spors. Blessin war damals Nachwuchscoach, Spors agierte als Chefscout. „Schlussendlich haben die guten Gespräche mit Alexander Blessin und Johannes Spors den Ausschlag gegeben für Genoa“, so Ilsanker, der eine Schlüsselrolle im Genoa-Kader einnehmen soll.

📝🔴🔵 Stefan #Ilsanker è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista, che arriva a titolo definitivo, dal 2019 ha vestito la maglia dell’Eintracht Francoforte, club con cui ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League. Ilsanker vanta 61 presenze con la nazionale austriaca. pic.twitter.com/MsLDHBVB31 — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 23, 2022

