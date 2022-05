Ilzer huldigt Osim: „Hat Dinge ermöglicht, an die keiner geglaubt hat“

via

via Sky Sport Austria

Christian Ilzer war am Montag bei „Talk und Tore“ zu Gast. Der Sturm-Trainer äußerte sich u.a. über Ivica Osim:

…zu Ivica Osim, dessen Ableben und zur Verabschiedung in Graz: „Durch ihn sind Dinge möglich geworden, die keiner davor in Graz geglaubt hat. Bei der Verabschiedung im Stadion waren es schon sehr, sehr starke Gefühlsmomente für mich auch, weil ich den Menschen in die Augen sehen konnte, die vier Tage davor mit uns diese Vize-Meisterschaft gefeiert haben. Und ich vier Tage später gesehen habe, wie viel Ivica Osim diesen Menschen bedeutet hat. Ivica Osim ist die absolute Leitfigur dieser Sturm-Familie.“

Co-Trainer Hölzl über Ilzer: „Habe gespürt, dass er ein guter Trainer sein wird“