Im 250. Weltcup Rennen: Paris bricht Südtirol-Fluch

Dominik Paris hat mit dem Gewinn des Klassikers in Gröden etwas Historisches erreicht. Am Samstag schaffte der Draufgänger aus Ulten – ausgerechnet in seinem 250. Weltcup-Rennen – den ersten Heimsieg eines Südtirolers in der Abfahrt seit 1977. Damals hatte der Sterzinger Herbert Plank auf der Saslong gewonnen. „Ich bin superhappy, dass mir das heute da gelungen ist, vor dem Heimpublikum, wo ich eigentlich immer meine größten Schwierigkeiten gehabt habe“, sagte der 34-Jährige.

Seit 2008 ist Paris bei den Gröden-Rennen dabei, herzeigbare Resultate gab es wenige. 2014 beendete er die Abfahrt als Dritter und den Super-G auf Platz zwei. Der Normalfall waren für ihn aber Platzierungen außerhalb der Top Ten. Im Vorjahr fuhr er sogar mit den Plätzen 40 und 42 in der Abfahrt wieder nach Hause. Diesmal verwandelte er das Zielstadion am Fuße des Langkofels in ein Tollhaus.

„Ich habe keine Ahnung warum, aber es hat geklappt – und das ist das Wichtigste“, meinte Paris über seine Leistungsexplosion am Samstag, die ihm seinen 22. Weltcup-Sieg bescherte. Im Zielraum empfing er die Gratulationen seiner Mutter, auch sein ehemaliger Nordica-Markenkollege Felix Neureuther herzte ihn lang und innig. Ein Heimsieg sei zwar nicht das Allerschönste im Leben, meinte der Heavy-Metal-Fan, „aber das gehört schon einmal zu den schönen Sachen dazu“.

Besonders oben und unten stark

Vor allem im oberen Abschnitt und unten nahm Paris seinen Konkurrenten Zeit ab. Nicht ideal habe er die Ciaslat-Wiese getroffen. „Die Ciaslat ist immer so ein bissl Zauberei, überhaupt von mir“, erklärte er. „Ich glaube, da gibt es viel Bessere, aber es gibt auch viel Schlechtere. Ich habe probiert, mich irgendwie durchzuschwindeln und nicht zu viel liegenzulassen und auf dem Rest einfach Vollgas zu geben.“

Grundsätzlich fahre er in dieser Saison wieder besser Ski als letztes Jahr, sagte er vor ein paar Tagen. „Auch beim Material haben wir was gemacht.“ Er hoffe, „dass ich das Gefühl beibehalte und das weiter nach Bormio bringe“. Dort finden nach Weihnachten eine Abfahrt und ein Super-G statt.

(APA) / Bild: GEPA