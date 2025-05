Im Bademantel durch LA: Ex-NBA-Star löst Wettschulden ein

Der ehemalige NBA-Star Paul Pierce hat Wort gehalten – und offenbar mit Stil seine Wettschulden eingelöst. Nach dem zweiten Comeback-Sieg der New York Knicks gegen Titelverteidiger Boston Celtics im Play-off-Viertelfinale stapfte Pierce, Celtics-Held der 2000er-Jahre, am Donnerstagmorgen im grauen Morgenmantel durch Los Angeles.

In der TV-Show Speak hatte der Celtics-Champion von 2008 vollmundig angekündigt, es sei „unmöglich“, dass Rekordchampion Boston nach dem 105:108 im ersten Duell auch Spiel zwei verliere. Sollte es doch passieren, werde er barfuß zur Arbeit laufen – „in meinem Bademantel“. Es sei wahrscheinlicher, hatte er ergänzt, „einen Dinosaurier vor dem Studio zu sehen“. Doch es kam anders als von Pierce prophezeit.

Zum zweiten Mal in Folge drehte New York einen Rückstand von 20 Punkten und gewann 91:90 – ein Novum in der Geschichte der Play-offs. Und Pierce? Der lieferte: Mit Sonnenaufgang filmte sich der 47-Jährige bei seinem langen Spaziergang durch die kalifornischen Straßen und postete seine Aktion fortlaufend in den Sozialen Medien. Google Maps berechnete für die rund 20 Meilen lange Strecke eine Zeit von rund acht Stunden.

Die Knicks, die in der regulären Saison noch vier Niederlagen gegen Boston kassiert hatten, benötigen in der Best-of-seven-Serie noch zwei Erfolge fürs Weiterkommen. Spiel drei findet am Samstag (21.30 Uhr MESZ) im Madison Square Garden statt.

Paul Pierce dürfte sich genau überlegen, welche Prognosen er diesmal von sich gibt.

(SID) Foto: Imago