Im Gegensatz zu Thiem – Nadal gibt in Abu Dhabi sein Comeback

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat sein Comeback verschoben, Rafael Nadal gibt das seine aber wie vorgesehen diese Woche beim Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi. Der 35-jährige Spanier musste wegen einer komplizierten Fußverletzung mehr als vier Monate pausieren. Letztmals stand er Anfang August beim ATP-Turnier in Washington auf dem Platz. Für Nadal gab es kein Wimbledon, kein Olympia, keine US Open, keinen Laver Cup und keine ATP Finals.

Daher sind nur zwei Turniersiege in der Statistik des Mallorquiners für die abgelaufene Saison verzeichnet – in Barcelona und Rom auf seinem Lieblingsbelag Sand. Bei den Australian Open war bereits im Viertelfinale Schluss gewesen, bei den French Open gab es eine bittere Niederlage im Halbfinale gegen den Serben Novak Djokovic. Schon da wirkte Nadal nicht fit. „Ich freue mich, wieder hier zu sein und auf dem Platz zu stehen“, sagte Nadal nun. Er hatte in der Rafa Nadal Academy in Kuwait trainiert.

Die ersten Bilder, die von Nadals Trainingseinheiten in den sozialen Medien um die Welt gingen, sehen positiv aus. Nadal bewegt sich gut, macht einen wie immer austrainierten Eindruck. Doch ob der Fuß wirklich hält, wird sich erstmals an diesem Freitag zeigen, wenn es für Nadal in Abu Dhabi nach einem Freilos zum Auftakt entweder gegen Andy Murray oder den britischen Thiem-Ersatz Dan Evans geht.

Mit der Rückkehr in den Turnierbetrieb ist Nadal schon einen großen Schritt weiter als Thiem und sein langjähriger Rivale Roger Federer. Der 40-jährige Schweizer ist noch weit von einem Comeback entfernt, wohl erst zur Rasensaison im Sommer wird mit ihm zu rechnen sein. „In meinem Alter kommt es auf ein paar Monate auch nicht an“, sagte Federer, für den es nur noch um einen angemessenen Abschied nach fulminanter Karriere geht.

Nadal dagegen hat noch richtige sportliche Ziele, will bei den großen Turnieren wieder um Titel mitspielen. „Ich muss versuchen, mich wieder in eine Position zu bringen, um um das kämpfen zu können, was ich will. Dazu bin ich entschlossen“, hatte er vor ein paar Wochen gesagt. Nach dem Turnier in Abu Dhabi geht es für Nadal nach Australien, wo er ab dem 3. Jänner in Melbourne an einem ersten Vorbereitungsturnier auf die Australian Open (17. bis 30. Jänner) teilnehmen wird.

(APA)

Bild: Imago