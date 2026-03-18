Im Livestream: Max Verstappen startet im Mercedes am Nürburgring

Max Verstappen startet beim zweiten Lauf der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft (NLS) auf der berühmten Nordschleife. Der F1-Superstar nutzt das Rennen als Vorbereitung auf das 24-Stunden-Event im Mai.

Zwischen dem Großen Preis von China und dem Großen Preis von Japan macht Max Verstappen am 21. März einen Abstecher auf den Nürburgring. In der Grünen Hölle möchte der 28-Jährige das 4-Stunden-Rennen nutzen, um sich für sein Debüt auf das 24-Stunden-Rennen Mitte Mai am gleichen Ort vorzubereiten. Verstappen hatte sich diesen „Test“ als persönliche Voraussetzung für seinen Start im Mai aufgelegt.

Die Verantwortlichen sowie Mercedes-Chef Ola Källenius und Teamchef Toto Wolff hatten sich sogar persönlich dafür eingesetzt, dass die Austragung des Rennens so gelegt wurde, dass Verstappen mit seinem Mercedes-AMG GT3 starten kann. Der Saisonauftakt der Serie (14.3.) wurde übrigens abgesagt, da die Streckenbedingungen nach einem Schneefall eine Rennaustragung nicht zuließ.

Max Verstappen auf dem Nürburgring: wann und wo?

Sky Sport Austria zeigt einen kostenlosen und kontinuierlichen Stream von der Aktion am Samstag auf dem Nürburgring, die Übertragung beginnt bereits um 8 Uhr und dauert insgesamt acht Stunden. Vor dem Rennen (Start um 12 Uhr) ist auch das Qualifying auf der über 20 Kilometer lange Traditionsstrecke im FREE-Stream zu sehen.

Wann? Samstag, 21.3.2026 live aus dem Nürburgring

Samstag, 21.3.2026 live aus dem Nürburgring Uhrzeit? 8:30 bis 16:30 Uhr

8:30 bis 16:30 Uhr Wo? Im Free-Stream auf skysportaustria.at und mit der Sky Sport Austria App

++ Hier geht’s zum Livestream++

Im Mai wird Verstappen dann in seinem Rennstall Team Verstappen Racing gemeinsam mit dem Österreicher Lucas Auer, Jules Gounon und Daniel Juncadella sich ein Cockpit teilen.

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