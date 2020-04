Im STREAM ab 13.00 Uhr: Raheem Sterling vs. Wilfried Zaha im Achtelfinale der ePremier League Invitational

Gestern ging es in der ePremier League Inviational League auf dem virtuellem Rasen bereits zur Sache und es wurden folgende Ergebnisse hervorgebracht: John McGinn (Aston Villa) vs. Neal Maupay (Brighton) 1:6, Josh Franceschi (Arsenal – celebrity player) vs. Nathaniel Chalobah (Watford) 4:3, Dwight McNeil (Burnley) vs Ryan Fredericks (West Ham) 3:2 und Phillip Billing (Bournemouth) vs Angus Gunn (Southampton) 4:0

Hier im LIVESTREAM

Mittwoch ab 13 Uhr – Achtelfinale

2A: Raheem Sterling (Manchester City) vs Wilfried Zaha (Crystal Palace)

2B: Tom Grennan (Manchester United – celebrity player) vs Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

2C: Reece James (Chelsea) vs Andre Gomes (Everton)

2D: Moussa Sissoko (Tottenham) vs Christian Atsu (Newcastle)

Donnerstag ab 13 Uhr – Achtelfinale

2E: Diogo Jota (Wolves) vs Wilfred Ndidi (Leicester)

2F: Todd Cantwell (Norwich) vs Lys Mousset (Sheffield United)

2G: Neal Maupay (Brighton) vs Phillip Billing (Bournemouth)

2H: Josh Franceschi (Arsenal) vs Dwight McNeil (Burnley)

Freitag ab 13 Uhr – Viertelfinale

QF1: Winner 2B vs Winner 2D

QF2: Winner 2C vs Winner 2A

QF3: Winner 2E vs Winner 2F

QF4: Winner 2G vs Winner 2H

Samstag ab 16 Uhr – Halbfinale + Finale

SF1: Winner QF1 vs Winner QF2

SF2: Winner QF3 vs Winner QF4

Final: Winner SF1 vs Winner SF2