In der Nachspielzeit! Leverkusen rettet Remis bei Qarabag

Bayer Leverkusen hat nur mit Mühe die erste Pflichtspiel-Niederlage seit 285 Tagen vermieden. Das Team von Trainer Xabi Alonso rettete im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Qarabag Agdam aus Aserbaidschan nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:2).

Nationalspieler Florian Wirtz (70.) und Patrik Schick (90.+2) trafen zum Ausgleich für die Werkself, die damit auch im 35. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen blieb. Yassine Benzia (26.) und Juninho (45.+2) hatten die Gastgeber zunächst in Führung gebracht. Das Rückspiel steigt am kommenden Donnerstag.

Alle Tore:

1:0 – Benzia

2:0 – Juninho

2:1 – Wirtz

2:2 – Schick

(SID)/Bild: Imago