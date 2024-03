In eigener Sache: Job bei Sky Sport Austria

Sky ist Fernsehunterhaltung ohne Kompromisse. Wir setzen neue Maßstäbe und treiben Innovationen voran, um unsere Abonnenten jeden Tag mit unvergleichlichen Erlebnissen und einzigartigen Momenten zu überraschen. Wir lieben und gestalten die Magie des Fernsehens.

„Mit über 300 Live TV-Produktionen pro Jahr und einer digitalen Rundumberichterstattung auf skysportaustria.at und allen großen Social Media-Kanälen ist Sky Sport Austria die uneingeschränkte Heimat des Sports in Österreich. Wir liefern unseren Kund:innen nationale und internationale Sportevents in Fußball, Tennis, Formel 1 und Golf in höchster Qualität auf die Bildschirme. Jetzt kannst Du als Teil unseres Teams den optischen Auftritt der Sky-Sportberichterstattung mitgestalten!“

(Carl-Michael Drack – Head of Sports Publishing & Platforms)

Wir suchen Dich zum ehestmöglichen Zeitpunkt für unser Team „Sports Creatives“ am Standort Wien als Sports Creatives Graphic Designer(m/w/d) auch in Teilzeit möglich – (20-40 Wochenstunden)

Deine Aufgabe:

In enger Absprache mit der Live TV-Redaktion bereitest Du grafische Elemente für die Videowalls in den Livesendungen in der ADMIRAL Bundesliga, den UEFA-Klubbewerben und den Sky Sport Austria TV-Magazinen vor.

Im TV-Studio bist Du für die operative Sendungsbetreuung verantwortlich und spielst grafische Elemente in Abstimmung mit Redaktion und Regie live in den Sendungen zu.

Dank deiner Expertise lieferst Du der Redaktion Ideen, wie sportliche Inhalte und neue Sendungselemente designtechnisch aufgearbeitet und unterstützt werden können.

Du hast den designtechnischen Blick auf unser Produkt und hilfst so, den optischen Auftritt von Sky Sport Austria in Abstimmung mit unseren Brand Guidelines weiterzuentwickeln

Als Teil des Sports Creative-Teams bist Du kommunikative Schnittstelle zwischen deinen Graphics Design-Kollegen, der österreichischen Sportredaktion und -produktion und anderen Abteilungen aus der Sky Group sowie internen und externen Dienstleistern

Dein Profil:

Du hast idealerweise ein Studium (Bachelor/Master) bzw. eine Mittelschule (HTL) mit grafischem Schwerpunkt abgeschlossen oder befindest dich aktuell in einer medientechnischen Ausbildung.

Du bringst ein Händchen für Design, technisches Verständnis und profunde Kenntnisse aktueller Grafiksoftware wie Adobe Photoshop mit.

Du hast eine große Affinität zu Live-TV und im Idealfall bereits Erfahrungen im Livesport-Umfeld gesammelt.

Du bist leidenschaftlicher Sportfan mit hoher Affinität zu Live-Fußball und identifizierst Dich mit dem Produkt von Sky Sport Austria.

Du schreibst Teamspirit groß, bringst ein hohes Maß Enthusiasmus und Interesse mit und bewahrst auch in hektischen Momenten einen kühlen Kopf.

Du schätzt zeitliche Flexibilität und eine eigenverantwortliche Arbeitsweise, schreckst im Gegenzug dafür nicht vor Wochenendarbeit im TV-Studio zurück.

Reizt Dich die Herausforderung? Möchtest Du Deine Fähigkeiten, Erfahrungen, Leidenschaft und Kreativität einsetzen, um die Zukunft des Fernsehens mitzugestalten? Dann suchen wir wahrscheinlich genau Dich! Du passt zu uns, wenn Du nicht nur die fachliche Qualifikation und Erfahrung nachweisen kannst, sondern Team- und Sportsgeist für Dich eine ebenso wichtige Rolle spielt wie für uns.

Wir bieten:

Bei Sky bieten wir dir unsere volle Unterstützung, damit du dein Bestes geben kannst. Hier ein Auszug der Dinge, die Dich bei uns erwarten:

Einen verantwortungsvollen Arbeitsbereich in einem sympathischen Team, im wertschätzenden Umfeld mit professionell-entspannter Du-Kultur

Ein emotionales Produkt und leidenschaftliche Themen – mach Dein Hobby zum Beruf

Flexible Arbeitsbedingungen (Möglichkeit von bis zu 50% Remote Work in Österreich)

Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten – von ausgezeichneter Feedbackkultur über eLearning-Angebote bis hin zu Mentoring und JobShadowing-Möglichkeiten – mit Sky kannst Du wachsen

Zahlreiche Benefits, wie Mitarbeiterrabatte, Krankenvorsorge (Mediclass), Zuschüsse zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder Parkplätzen sowie eine hervorragende Verkehrsanbindung, Essenszuzahlungen, ein Aktiensparprogramm der Comcast-Gruppe, Eintritt in Universal-Themenparks, Firmenlaptop – und natürlich Sky für Dich zu Hause

Uns ist wichtig, dass Dein Gehalt Deinen Erfahrungen und Qualifikationen entspricht – wir sprechen deshalb gerne über Details persönlich. Vorab können wir aber schon verraten: Du kannst mit einer klaren Überzahlung zum Mindestgehalt nach Kollektivvertrag rechnen, für diese Position bieten wir ein Bruttojahresgehalt ab € 37.000,– (auf Vollzeitbasis) und einen variablen Bonus.

Inklusion:

Bei uns wird Chancengleichheit großgeschrieben. Wir glauben fest daran, dass eine durch Vielfalt geprägte Unternehmenskultur uns gemeinsam wachsen lässt und unsere Kreativität und Innovation fördert.

Daher berücksichtigen wir alle qualifizierten Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

Du möchtest Neues gestalten und Dinge bewegen? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung (inklusive Gehaltsvorstellungen) an: recruiting@sky.at

Dein Kontakt:

Claudia Retzl

Sky Österreich Verwaltung GmbH

Handelskai 92, Gate 1, Rivergate / A-1200 Vienna