Iniesta, Figo und Naybet werden Botschafter für die WM 2030

Spaniens WM-Final-Torschütze Andrés Iniesta, Portugals Ballzauberer Luis Figo und Marokkos Rekordspieler Noureddine Naybet werden Gesichter der künftigen WM-Gastgeber sein. Das Trio wurde am Dienstag auf einer Veranstaltung in Lissabon als Botschafter für die Endrunde 2030 vorgestellt, die in den drei Ländern über die Bühne gehen soll. Aus dem Kreis aktiver Profis sollen unter anderem Cristiano Ronaldo, Irene Paredes und Achraf Hakimi zum Kreis der Botschafter zählen.

100 Jahre nach der ersten WM sollen 2030 auch Spiele beim ersten Gastgeber Uruguay sowie in Argentinien und Paraguay stattfinden. Der Fußball-Weltverband wird die länger bekannten Pläne im Herbst offiziell beschließen. Die gemeinsame Kandidatur von Portugal, Spanien und Marokko soll unter dem mehrsprachigen Motto „YallaVamos“ stehen und im Juli offiziell eingereicht werden.