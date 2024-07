NBA-Star Russell Westbrook steht offenbar vor einem komplizierten Wechsel zu den Denver Nuggets.

Nach Informationen der Denver Post unterschrieb der 35-Jährige zunächst einen neuen Vertrag bei seinem bisherigen Team Los Angeles Clippers, die ihn dann umgehend im Tausch mit Kris Dunn zu den Utah Jazz transferierten. Utah wiederum einigte sich mit Westbrook auf eine Vertragsauflösung, die den Weg zu den Nuggets frei macht.

Nuggets sechstes Team in sieben Jahren für Westbrook

Westbrook hatte in der vergangenen Saison im Schnitt 11,1 Punkte, 5,0 Rebounds und 4,5 Assists erzielt, wobei er größtenteils von der Bank kam. In den Play-offs waren die Clippers in der ersten Runde an den Dallas Mavericks gescheitert. Die Nuggets wären sein sechstes Team in sieben Saisons, nachdem er die ersten zehn Jahre seiner Karriere für Oklahoma City Thunder gespielt hatte.

