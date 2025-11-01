Innsbruck holt Auswärtssieg bei Leader Ljubljana

Tabellenführer Olimpija Ljubljana hat in der ICE-Eishockeyliga die zweite Heimniederlage kassiert, und wieder war der Tabellenvorletzte HC Innsbruck dafür verantwortlich. Die Haie entschieden am Samstag ein Torfestival mit 6:5 nach Verlängerung für sich, vor drei Wochen hatten sie in Laibach mit 7:6 nach Verlängerung gewonnen. Der Tabellenletzte Pioneers Vorarlberg bezog gegen Fehervar eine 0:3-Heimniederlage.

In der Hala Tivoli sahen die 3.000 Fans einen spannenden Schlagabtausch. Ljubljana führte nach dem ersten Drittel 2:0, mit vier Treffern innerhalb von gut sechs Minuten durch Max Coatta (26., 31./PP), Mathew Wilkins (27.) und Devin Steffler (32.) drehte Innsbruck das Spiel. Mit einem Zwei-Tore-Vorsprung gingen die Gäste auch ins Finish, in dem Zach Boychuk (54.) und T.J. Brennen (56.) noch der Ausgleich gelang.

Die Haie überstanden danach eine Strafe, die bis in die Overtime reichte, hielten dem Druck der Heimischen stand und holten sich dank eines Treffers von Benjamin Corbeil elf Sekunden vor Ablauf der Verlängerung den Sieg. Torhüter Matthew Vernon wehrte 49 Torschüsse ab.

(APA) / Bild: Imago