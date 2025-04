Der Kärntner Marco Kasper hat im vorletzten Saisonspiel der nicht für das Playoff qualifizierten Detroit Red Wings sein 19. Saisontor erzielt.

Der 21-Jährige traf am Mittwoch beim 5:2-Auswärtssieg gegen die New Jersey Devils in der Schlussminute per Empty-Net-Treffer zum 5:2. Ihre letzte Partie des Grunddurchgangs bestreiten die Red Wings am Freitag bei den Toronto Maple Leafs.

(APA)/Bild: Imago