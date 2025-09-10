Inselstaat Kap Verde kommt erster WM-Teilnahme bedeutend näher

Die Kapverdischen Inseln könnten sich als zweitkleinstes Land in der Geschichte von Fußball-Weltmeisterschaften für das Großevent qualifizieren. Am Dienstag machte das Nationalteam einen weiteren Schritt in diese Richtung. Durch den 1:0-Heimsieg gegen Kamerun liegt Kap Verde in der Gruppe D der Afrika-Qualifikation nun vier Punkte vor den „Löwen“ und hat sein Schicksal mit zwei noch ausstehenden Spielen im nächsten Monat selbst in der Hand.

Der westafrikanische Inselstaat mit etwas mehr als 600.000 Einwohnern gewann in Praia durch ein Tor von Stürmer Dailon Livramento (54.), der den Ball gekonnt an Torhüter Andre Onana vorbei ins Netz schoss. Kap Verde braucht drei Punkte aus den Qualifikationsspielen auswärts gegen Libyen und zu Hause gegen Eswatini.

Mit etwa 350.000 Einwohnern ist Island das kleinste Land, das jemals an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Die europäische Nation war 2018 bei der WM in Russland dabei.

(APA)/Beitragsbild: Imago