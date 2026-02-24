Insolvenzverfahren eröffnet: Liga bestätigt Klagenfurt-Abstieg

Der Abstieg von Austria Klagenfurt aus der ADMIRAL 2. Liga ist seit Dienstag beschlossene Sache. Mit der rechtskräftigen Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist auch der sportliche Abstieg damit offiziell besiegelt.

Fest stand das allerdings schon vor einigen Tagen, als die Klagenfurter bestätigten, keinen Einspruch gegen das Insolvenzverfahren einzulegen. Damit ist der Bundesliga-Absteiger der vergangenen Saison ab der kommenden Spielzeit nicht mehr im Profifußball vertreten.

Klagenfurt will Spielbetrieb aufrecht erhalten

Wie die Kärntner am Freitag bekanntgaben, soll der Spiel- und Geschäftsbetrieb bis Saisonende aufrechterhalten werden, ehe man 2026/27 mit einem Antritt in der Regionalliga plant. Mittelfristiges Ziel sei die Rückkehr in den Profifußball, hieß es in einer Mitteilung.

Nach dem Aus der Kärntner und dem Ausscheiden des SV Stripfing im November bestätigt die Liga nun auch, dass es in dieser Saison nur einen sportlichen Absteiger in der 2. Liga geben wird.

(Red./APA) / Bild: Imago