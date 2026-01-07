Inter bleibt dank Dimarco oben – Neapel patzt
Italiens Vizemeister Inter Mailand hat seine Tabellenführung in der Serie A vorerst gefestigt.
Der Champions-League-Finalist gewann am Mittwochabend beim Mittelfeldteam Parma Calcio 2:0 (1:0) und vergrößerte damit seinen Vorsprung auf die drittplatzierte SSC Neapel auf vier Punkte. Die Neapolitaner waren kurz zuvor gegen Abstiegskandidat Hellas Verona nicht über ein 2:2 (0:2) hinausgekommen.
Außenbahnspieler Federico Dimarco (42.) erzielte in Parma den vorentscheidenden Treffer. Marcus Thuram (90.+7) legte spät nach. Für Meister Neapel trafen Scott McTominay (54.) sowie Giovanni Di Lorenzo (82.) und retteten der SSC nach Pausenrückstand noch einen Punkt.
Inters Stadtrivale AC Mailand hat am Sonntag (20.45 Uhr) die Chance, nachzuziehen und den Rückstand auf den Tabellenführer wieder auf einen Punkt zu reduzieren. Milan trifft zu Hause auf den CFC Genua.
Aktuelle Serie A Videos
„Er ist Effizient“ – Klinsmann befürwortet Milan-Wechsel von Füllkrug
Milan beweist Mut zur Lücke: Füllkrug ist da!
Füllkrug in Mailand angekommen
Durchbruch! Füllkrug vor Milan-Wechsel
Milan erneut an Füllkrug dran
HIGHLIGHTS | Juventus Turin – FC Pafos | 6. Spieltag
„Dummheit von Bastoni“: Fjörtoft über Liverpool-Elfmeter
„Der braucht ein Moped“: Inter kämpft mit Tempo & Eigenfehlern
„Ein Depp“: Herzog kritisiert Bastoni-Aktion vor Liverpool-Elfer
HIGHLIGHTS | Inter Mailand – FC Liverpool | 6. Spieltag
(SID)/Bild: Imago