Inter festigt Tabellenführung – Juve-Krise verschärft sich

Nach dem Schock in der Königsklasse hat Inter Mailand in der italienischen Liga zurück in die Spur gefunden.

Der Vizemeister siegte beim Abstiegskandidaten US Lecce nach einem harten Stück Arbeit mit 2:0 (0:0) und festigte seine klare Führung in der Tabelle der Serie A. Inter liegt nun zehn Punkte vor dem Stadtrivalen AC, der am Sonntag gegen Parma Calcio nachziehen kann.

Henrikh Mkhitaryan (75.) und Manuel Akanji (82.) trafen für Inter in einer meist einseitigen Partie. Sie sorgten damit für ein wenig Wiedergutmachung nach der 1:3-Pleite beim norwegischen Außenseiter FK Bodö/Glimt im Hinspiel der Playoffs der Champions League. Am Dienstag wollen die Mailänder das überraschende Aus im Rückspiel doch noch abwenden.

Juventus Turin wird in diesem Jahr hingegen nicht mehr ins italienische Meisterrennen eingreifen. Die Turiner kassierten vier Tage nach der blamablen 2:5-Packung in der Champions League bei Galatasaray Istanbul den nächsten herben Rückschlag. Beim 0:2 (0:1) gegen Überraschungsteam Como 1907 verpasste das kriselnde Juventus im fünften Pflichtspiel nacheinander einen Sieg. In der aktuellen Verfassung müssen die Turiner um die erneute Qualifikation für die Champions League bangen.

