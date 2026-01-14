Inter müht sich zu Heimsieg – Napoli patzt
Inter Mailand hat seine Tabellenführung in der italienischen Serie A glanzlos gefestigt.
Der Champions-League-Finalist mühte sich am Mittwochabend gegen den Abstiegskandidaten US Lecce zu einem 1:0 (0:0) und baute den Vorsprung auf Stadtrivale AC Mailand sowie Meister SSC Napoli auf sechs Punkte aus. Milan kann am Donnerstag (20.45 Uhr) bei Überraschungsteam Como 1907 aber nachziehen. Der eingewechselte Pio Esposito (78.) traf zum Sieg für Inter.
Die SSC Napoli patzte derweil im Titelrennen und kam ohne ihren gesperrten Cheftrainer Antonio Conte nicht über ein 0:0 gegen Parma Calcio hinaus. Für Napoli war es das dritte Remis in Folge. Conte war nach einer Schiedsrichterbeleidigung im Spiel bei Inter (2:2) für zwei Spiele gesperrt worden.
(SID)/Bild: Imago