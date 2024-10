Inter siegt ohne Arnautovic

Italiens Fußball-Meister Inter Mailand hat am Mittwoch in der Serie A einen 3:0 (0:0)-Sieg in Empoli gelandet. Die Heimischen waren nach einem nach einer halben Stunde erfolgten Ausschluss nur zu zehnt, die drei Treffer fielen dann auch in der zweiten Hälfte. Davide Frattesi traf doppelt, Lautaro Martinez sorgte für das dritte Tor der ohne Ersatzspieler Marko Arnautovic agierenden Gäste. Der Rückstand des zweitplatzierten Inter auf Leader Napoli beträgt vier Punkte.

Venezia mit dem durchspielenden ÖFB-Nationalspieler Michael Svoboda feierte nach einem schon nach 25. Minuten bestandenen 0:2-Rückstand daheim gegen Udinese einen 3:2-Comebacksieg. Es war der zweite Saisonerfolg der Truppe aus der Lagunenstadt. Die Venezianer rückten damit zumindest vorübergehend vom letzten auf den drittletzten Tabellenplatz vor.

(APA)/Beitragsbild: Imago