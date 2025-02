Inter will im Derby d’Italia an Tabellenführer Napoli dranbleiben

Inter Mailand nimmt am Sonntag erneut die Verfolgung des Spitzenreiters der italienischen Serie A auf. Die „Nerazzurri“ hoffen beim Fünftplatzierten Juventus Turin auf ein erfolgreiches „Derby d’Italia“ und wollen den Minimalabstand von einem Punkt auf Tabellenführer SSC Napoli mindestens halten. Napoli selbst spielt im Top-Duell gegen den Vierten der italienischen Fußballliga, Lazio Rom, und kann bereits am Samstag seinen erfolgreichen Lauf fortsetzen.

Mit einem formstarken Juventus wartet auf Inter keine leichte Aufgabe. Die „Bianconeri“ starten mit drei Siegen in Folge in die Partie gegen den Titelverteidiger und hoffen darauf, die Siegesserie auszubauen. Die eigene Chance auf den Titel hat Thiago Mottas Juve allerdings bereits verspielt. Mit 13 Unentschieden in dieser Saison ist der Club aus Piemont unangefochtener „Remis-König“. Zum Schlüsselspieler für Juve und zur Gefahr für Inters Defensive könnte insbesondere die PSG-Leihe Kolo Muani werden: Der Franzose erzielte in seinen ersten drei Ligaspielen gleich fünf Tore.

Dazu kommt, dass sich Inter-Trainer Simone Inzaghi um die beiden Stürmer Marcus Thuram und ÖFB-Star Marko Arnautović sorgt. Thuram plagten im Match gegen Fiorentina vergangene Woche Schmerzen im linken Knöchel und wurde in der 28. Minute von Arnautović ersetzt. Der österreichische Rekordspieler hatte nach dem erzielten Siegtor allerdings selbst den Platz angeschlagen verlassen. Eine genaue Diagnose der beiden steht aus.

Napoli kann Führung auf Inter ausbauen

Die Führung ausbauen möchte hingegen Napoli. Die Süditaliener unter Coach Antonio Conte sind seit zehn Spielen ungeschlagen und gaben lediglich durch zwei Unentschieden gegen Udinese Calcio und AS Roma Punkte ab. Jedoch gastiert der Meister der Saison 2022/23 mit Lazio genau bei der Mannschaft, die sie zuletzt zwei Mal in Folge schlagen konnte. Dementsprechend motiviert werden Conte und seine Truppe nach Rom reisen. Verzichten muss der italienische Trainer allerdings auf den verletzten Starstürmer David Neres.

Neben den beiden Top-Duellen hofft Atalanta Bergamo mit ÖFB-Teamspieler Stefan Posch als Drittplatzierter auf einen Punkteverlust der beiden und den eigenen Sieg gegen den 13. Cagliari Calcio.

(APA) / Bild: Imago