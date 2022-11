Internationale Rekordtorjäger: Lewandowski zieht mit Pele gleich

via

via Sky Sport Austria

Mit seinem 77. Länderspieltreffer hat Robert Lewandowski in der Liste der erfolgreichsten internationalen Torjäger zur brasilianischen Fußball-Legende Pele aufgeschlossen. Der polnische Nationalspieler traf bei der Weltmeisterschaft in Katar im Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien in der 82. Minute und liegt mit Pele auf Rang zehn des Rankings.

Für den Polen war es der erste WM-Treffer bei seiner zweiten Teilnahme im insgesamt fünften Spiel. Bei der WM 2018 in Russland war dem Elitestürmer ein Treffer nicht vergönnt gewesen.

Es führt weiterhin der Portugiese Cristiano Ronaldo mit 118 Toren in 192 Länderspielen. DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose liegt mit 71 Treffern auf dem geteilten 15. Rang.

Die Rekordtorschützen in Fußball-Länderspielen:

1. Cristiano Ronaldo* (Portugal) 118 Tore/192 Länderspiele

2. Ali Daei (Iran) 109/148

3. Lionel Messi* (Argentinien) 92/166

4. Mokhtar Dahari (Malaysia) 89/142

5. Ferenc Puskas (Ungarn) 84/85

5. Sunil Chhetri* (Indien) 84/131

7. Ali Mabkhout* (Vereinigte Arabische Emirate) 80/109

8. Godfrey Chitalu (Sambia) 79/111

9. Hussein Saeed (Irak) 78/137

10. Pele (Brasilien) 77/92

10. Robert Lewandowski* (Polen) 77/136

* noch aktiv

