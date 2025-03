Irre 13 Schlusssekunden mit drei Führungswechseln bei Bulls gegen Lakers

Basketball-Superstar LeBron James und seine Los Angeles Lakers haben in der NBA eine spektakuläre Niederlage kassiert. Beim 117:119 gegen die Chicago Bulls führten die Lakers bei eigenem Ballbesitz vor dem Ende mit 115:113, in einer wilden Schlusssequenz mit drei Führungswechseln verließen James und Co. das Feld dennoch als Verlierer.

Dabei unterlief dem „King“ höchstpersönlich ein grober Patzer: Seinen Einwurf unter dem eigenen Korb fing Chicago ab, Coby White brachte die Bulls mit einem Dreier in Front. 3,6 Sekunden vor dem Ende übernahm LA durch einen Korb von Austin Reaves wieder die Führung.

Den atemberaubenden Schlusspunkt setzte Josh Giddey. Der Australier traf mit einem Buzzerbeater von hinter der Mittellinie zum umjubelten Sieg für die Gastgeber und wurde dafür minutenlang von seinem Team gefeiert.

Für Giddey war es der krönende Schlusspunkt eines starken Abends, mit 25 Punkten, 14 Rebounds und elf Assists legte er ein Triple-Double auf. James erwischte mit 17 Zählern und 12 Vorlagen ein für seine Verhältnisse eher mäßiges Spiel, Luka Doncic (25 Punkte, zehn Rebounds, acht Assists) verpasste ein Triple-Double nur knapp. Bester Werfer der Lakers war Beinahe-Matchwinner Reaves mit 30 Punkten.

(SID) Foto: Imago