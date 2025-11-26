Isak stellt 119-jährigen Negativrekord ein

Alexander Isak steht derzeit sinnbildlich für die anhaltende Liverpool-Krise. Der Schwede, der im Sommer für 145 Millionen Euro an die Anfield Road wechselte, konnte in der Premier League noch immer keinen Treffer verbuchen.

Damit aber noch nicht genug: Die vier Spiele, in denen der ehemalige Dortmund-Stürmer in der Startelf stand, hat Liverpool allesamt verloren.

Isak mit erst einem Liverpool-Sieg

Der 26-Jährige stellt damit den Negativrekord von Percy Saul ein, der 1906 von Plymouth Argyle zum LFC wechselte und ebenfalls keinen guten Start hinlegte.

Lediglich im EFL Cup gegen den englischen Zweitligisten Southampton konnte Isak bisher einmal jubeln.

(skysport.de) / Bild: Imago