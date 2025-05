Israelischer Teamspieler Kinda gestorben

Israels Fußballteamspieler Gadi Kinda ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Dies teilte Israels Verband am Dienstag auf X mit.

„Der israelische Fußball hat heute nicht nur einen talentierten Spieler, sondern auch einen geliebten und geschätzten Menschen verloren“, hieß es. Kinda habe an einer schweren Krankheit gelitten. An welcher Krankheit der in Äthiopien geborene Sohn von jüdischen Eltern litt, war nicht bekannt.

Nach einem Abstecher in die USA zu Sporting Kansas City stand Kinda zuletzt bei Maccabi Haifa unter Vertrag. Für Israels Nationalmannschaft absolvierte der Mittelfeldspieler, der unter Willi Ruttensteiner 2021 debütierte, zehn Länderspiele. Er war verheiratet und Vater zweier Töchter.

(APA)/Bild: Imago