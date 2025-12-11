„Ist willkommen“: Liga-Boss rollt Salah den roten Teppich aus

Der Zoff zwischen Mohamed Salah und dem FC Liverpool schlägt weiter hohe Wellen! Nachdem der Superstar bei den Reds mehrfach auf der Bank Platz nehmen musste, sorgte der Ägypter mit einer öffentlichen Schimpftirade für Schlagzeilen und wurde in der Champions League daraufhin sogar gänzlich aus dem Liverpooler Kader gestrichen.

Ob der 33-Jährige nochmals für die Reds antreten wird, steht in den Sternen und so strecken bereits die ersten Interessenten ihre Fühler nach dem Flügelspieler aus. Omar Mugharbe, Liga-Boss in Saudi Arabien, ließ gegenüber der Tageszeitung Asharq Al-Awsat verlauten, dass man Salah mit offenen Armen empfangen würde.

„Salah ist willkommen“

„Mohamed Salah ist in der Saudi Pro League willkommen, aber es sind die Vereine, die dafür verantwortlich sind, mit den Spielern zu verhandeln. Ganz sicher wird Salah einer von ihnen sein“, meinte Mugharbe.

Bevor der Offensivspieler eine Entscheidung über einen möglichen Winter-Abgang treffen wird, ist er aber erst einmal mit Ägypten beim Afrika-Cup (21. Dezember 2025 bis 18. Januar 2026) zu Gange. Ein Turnier, das der erfolgsverwöhnte zweifache afrikanische Fußballer des Jahres in seiner Karriere bislang noch nicht gewinnen konnte.