Italien hofft gegen Deutschland auf Befreiungsschlag

Erst die verpasste WM-Qualifikation, dann die Abfuhr gegen Argentinien: Fußball-Europameister Italien steckt weiter tief in einer Sinnkrise, die Sehnsucht nach Erfolgserlebnissen wächst ein Jahr nach dem Gewinn des EM-Titels stetig. Am Samstag (20.45 Uhr) ist die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt der Nations League in Bologna zu Gast, dann soll der Squadra Azzurra endlich der ersehnte Befreiungsschlag gelingen.

Viel Selbstvertrauen bringt die Mannschaft von Teamchef Roberto Mancini aber nicht mit. Das 0:3 gegen Argentinien am Dienstagabend im „Finalissima“ im Londoner Wembley Stadium, dem Duell der Kontinentalmeister aus Europa und Südamerika, war eine Demütigung. „Italien stürzt immer tiefer“, schrieb die Gazzetta dello Sport.

Damit der Fall im Stadio Renato Dall’Ara bei wahrscheinlich 30 Grad ein Ende nimmt, bedarf es einer kräftigen Leistungssteigerung. Zumal die DFB-Elf unter Hansi Flick noch ungeschlagen ist, acht von neun Partien bei einem Torverhältnis von 34:3 gewann. „Wir wollen mit der bestmöglichen Mannschaft gegen Italien gewinnen“, kündigte Flick vor dem Prestigeduell an. Es sei aber „nicht ganz einfach, vorherzusagen, was es für ein Spiel wird“, ergänzte der Coach.

Die Statistik macht aus italienischer Sicht trotzdem ein wenig Hoffnung, denn eigentlich sind die Italiener der Angstgegner der Deutschen. 15 Siege stehen acht Niederlagen gegenüber, in Italien gelang den Deutschen zuletzt 1986 ein Erfolg. Flick kann aber mit Ausnahme des Dortmunders Marco Reus, der wegen eines Infektes in der Familie fehlt, auf alle seine 25 Nationalspieler zurückgreifen.

