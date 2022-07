Italien holt gegen Island ersten Punkt

Italiens Fußballerinnen haben mit einem 1:1 (0:1) gegen Island am Donnerstag zumindest die kleine Chance auf den Aufstieg ins Viertelfinale der Europameisterschaft in England am Leben erhalten. Karolina Vilhjalmsdottir hatte die Nordfrauen früh in Führung gebracht (3.), Valentina Bergamaschi glich für den WM-Viertelfinalisten 2019 aber in der zweiten Hälfte aus (62.).

Italien ist nach dem ersten Punkt Letzter von Gruppe D, Island mit zwei Zählern vorläufig Zweiter. Ab 21 Uhr standen sich noch Frankreich und Belgien gegenüber.

(APA)

Artikelbild: Imago