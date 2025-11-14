Italien im Davis Cup gegen Österreich nach Sinner auch ohne Musetti

Italiens Männer-Tennisteam muss im Davis Cup nach Jannik Sinner auch auf Lorenzo Musetti verzichten.

Der Weltranglisten-Neunte sagte seine Teilnahme am Finalturnier in Bologna ab und begründete dies mit körperlicher Müdigkeit und familiären Gründen. Seine Partnerin erwartet in Kürze das zweite gemeinsame Kind. Für Österreich erhöhen sich damit die Chancen auf einen Aufstieg ins Halbfinale, ist doch Italien am 19. November der Gegner im Viertelfinale.

(APA) / Bild: Imago