Italiener Orsato pfeift Eröffnungsspiel der WM in Katar

via

via Sky Sport Austria

Der Italiener Daniele Orsato wird das Eröffnungsspiel der Fußball-WM in Katar zwischen dem Gastgeber und Ecuador am Sonntag (17.00 Uhr MEZ) leiten. Dies teilte der Weltverband FIFA am Freitag mit.

Der 46-Jährige ist seit 2010 FIFA-Schiedsrichter, in Katar pfeift Orsato erstmals als leitender Referee bei einer WM – 2018 in Russland war er als Video-Assistent dabei.

Orsato wird beim Eröffnungsspiel von seinen beiden Landsleuten Ciro Carbone und Alessandro Giallatini als Assistenten unterstützt. Der Rumäne Istvan Kovacs ist Vierter Offizieller, Massimiliano Irrati aus Italien überwacht das Spiel als VAR. Insgesamt sind 129 Offizielle dabei, unter ihnen sechs Frauen. Österreichische Schiedsrichter sind für die Weltmeisterschaft in Katar nicht nominiert.

(SID)/Bild: Imago